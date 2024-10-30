Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства

Около 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства, следует из опроса SuperJob. Россияне считают проявлениям абьюза нарушения трудового законодательства, включая сверхурочную работу, работу в выходные и праздники, а также выполнение обязанностей, которые работник делать не должен. При этом 14% россиян признались, что им приходилось выслушивать оскорбления, а 13% сталкивались с публичной критикой, что также отнесено к проявлению абьюза.

Ранее в Британии девушка подала иск на начальника за то, что он с ней не здоровался. Судья постановил, что игнорированием приветствия начальник нарушил закон о трудоустройстве, и теперь компания должна выплатить сотруднице компенсацию.

Работник может требовать компенсацию через суд, если начальник всячески мешал ему выполнить поставленную задачу, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, конфликты из-за проблем с коммуникациями – это вторая по значимости причина увольнения в России.