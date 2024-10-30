Власти Кемеровской области разрешили усыплять бездомных животных
В Кемеровской области официально разрешили усыплять агрессивных бездомных животных, или невостребованных животных в приютах. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами парламента Кемеровской области. Трансляцию заседания вели на сайте ведомства.
Законопроект предполагает, что муниципалитеты наделяют полномочиями по умерщвлению «животных без владельцев, причинивших вред здоровью или жизни человека, либо не востребованных животных без владельцев физическими и юридическими лицами в пунктах временного содержания животных, и утилизация биологических отходов».
Документ вступает в силу с начала следующего года. В 2023-м в регионе приняли закон, который предполагает, что полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам.
Ранее Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.