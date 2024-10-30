Власти Кемеровской области разрешили усыплять бездомных животных

В Кемеровской области официально разрешили усыплять агрессивных бездомных животных, или невостребованных животных в приютах. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами парламента Кемеровской области. Трансляцию заседания вели на сайте ведомства.

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Законопроект предполагает, что муниципалитеты наделяют полномочиями по умерщвлению «животных без владельцев, причинивших вред здоровью или жизни человека, либо не востребованных животных без владельцев физическими и юридическими лицами в пунктах временного содержания животных, и утилизация биологических отходов».

Документ вступает в силу с начала следующего года. В 2023-м в регионе приняли закон, который предполагает, что полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам.

Ранее Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.