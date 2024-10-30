Назван процент россиян, которые ходят в библиотеки

Всего 15% опрошенных россиян ходят за книгами в городские библиотеки, свидетельствует опрос KP.RU. Согласно его результатам, дети 9% респондентов записаны в такие учреждения, потому что там всегда есть классическая детская литература и игры, а также проводятся интересные мероприятия.

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Раньше покупала книги, именно бумажные. Электронные не люблю читать. Сейчас хожу в городскую библиотеку. В интернете читаю отзывы на книги и беру интересные в библиотеке. Сейчас, на удивление, в библиотеке очень большое разнообразие книг, в том числе современных, любые авторы и жанры, — отметила участница опроса.

Другая добавила, что ходит с ребенком в современную библиотеку недалеко от дома — там проходят разные мероприятия и мастер-классы, а также оборудованы игровые и читательские зоны для детей.

При этом 34% респондентов читают книги в электронных библиотеках, потому что там большой выбор произведений, это удобно и выгодно.

Другие 33% признались, что любят покупать книги и собирают домашнюю библиотеку, потому что бумажное издание даже в руках держать приятнее. К тому же книги в библиотеках часто потрепанные и старые.

Мне печатная книга в руках кажется приятней, чем электронная. Бумажная, в обложке, она живая! Много книг прочитано, не редко покупаю новые, дома своя библиотека, — поделилась россиянка.

Еще 9% проголосовали за другое. Часть опрошенных объяснили, что предпочитают слушать аудиокниги, а некоторые вообще делают выбор в пользу фильмов и сериалов, а не книг.

Соответствующий опрос проводился в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram и Viber. Его участниками стали 5,4 тысячи россиян.

Ранее учительница из Тульской области написала заявление на увольнение, а затем вынесла из школьной библиотеки учебную литературу на миллион рублей. Книги женщина продавала на сайте объявлений.