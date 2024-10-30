Минприроды попросили помочь регионам с защитой граждан от нападения животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратится к Минприроды РФ с предложением оказать содействие регионам в вопросе реализации мер по защите граждан от нападений безнадзорных животных. Соответствующее протокольное поручение комитету Госдума приняла на пленарном заседании.

Проект протокольного поручения внес на рассмотрение палаты первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан от безнадзорных и имеющих хозяев животных, находящихся на самовыгуле, прошу поручить комитету Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратиться в Минприроды России с предложениями реализовать комплекс мер (в том числе законодательных), направленных на защиту граждан от нападения животных, <…> обеспечить содействие субъектам РФ в подготовке необходимых нормативно-правовых актов и реализации мер по совершенствованию регионального законодательства в части защиты граждан от нападений животных", - указывается в документе, поддержанном депутатами.

Кроме того, комитет также предложит Минприроды усилить контроль за реализацией полномочий органов госвласти субъектов РФ в области обращения с животными, следует из протокольного поручения. Как отметил в ходе пленарного заседания Бурматов, "более 60 регионов РФ приняли свои региональные законы, которые дают им возможность расширить перечень мероприятий в рамках регулирования численности безнадзорных животных, но только 20 из них реально перечень этих мероприятий расширили".

Так, следует из протокольного поручения, "в отдельных регионах проблема по-прежнему остается острой и имеет серьезный общественный резонанс". В частности, отмечается в документе, в некоторых субъектах РФ "остается напряженной ситуация с нападением собак на граждан, в том числе на детей, включая случаи с летальным исходом". Указывается, что участниками таких нападений "становятся как безнадзорные, так и имеющие хозяев животные".