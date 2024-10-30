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Минприроды попросили помочь регионам с защитой граждан от нападения животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратится к Минприроды РФ с предложением оказать содействие регионам в вопросе реализации мер по защите граждан от нападений безнадзорных животных. Соответствующее протокольное поручение комитету Госдума приняла на пленарном заседании.

Минприроды попросили помочь регионам с защитой граждан от нападения животных
© РИА Новости

Проект протокольного поручения внес на рассмотрение палаты первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан от безнадзорных и имеющих хозяев животных, находящихся на самовыгуле, прошу поручить комитету Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратиться в Минприроды России с предложениями реализовать комплекс мер (в том числе законодательных), направленных на защиту граждан от нападения животных, <…> обеспечить содействие субъектам РФ в подготовке необходимых нормативно-правовых актов и реализации мер по совершенствованию регионального законодательства в части защиты граждан от нападений животных", - указывается в документе, поддержанном депутатами.

Кроме того, комитет также предложит Минприроды усилить контроль за реализацией полномочий органов госвласти субъектов РФ в области обращения с животными, следует из протокольного поручения. Как отметил в ходе пленарного заседания Бурматов, "более 60 регионов РФ приняли свои региональные законы, которые дают им возможность расширить перечень мероприятий в рамках регулирования численности безнадзорных животных, но только 20 из них реально перечень этих мероприятий расширили".

Так, следует из протокольного поручения, "в отдельных регионах проблема по-прежнему остается острой и имеет серьезный общественный резонанс". В частности, отмечается в документе, в некоторых субъектах РФ "остается напряженной ситуация с нападением собак на граждан, в том числе на детей, включая случаи с летальным исходом". Указывается, что участниками таких нападений "становятся как безнадзорные, так и имеющие хозяев животные".

Общество
Владимир Бурматов
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Москва
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