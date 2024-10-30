«Разрушительные последствия»: что Ванга предсказала России и миру на 2025 год

Обнародовано очередное предсказание болгарской провидицы Ванги. Ясновидящая утверждала, что Европе в ближайшем будущем грозят войны. Тем временем и ученые дают неутешительные прогнозы: на днях они предупредили европейцев о климатической катастрофе. «Вечерняя Москва» разобралась, что ждет мир в следующем году.

Ванга утверждала, что в 2025 году в Европе начнется конфликт, в котором пострадает огромное количество местного населения. Журналисты также узнали, что подобное предсказание на этот год сделал и французский астролог Нострадамус, живший еще в XVI веке. Он предрекал приход жестоких войн, которые будут «хуже древней чумы». В то же время ведущие климатологи планеты направили письмо в Совет министров Северных стран Европы. В документе ученые предупредили их лидеров, что государства ждет неминуемая катастрофа из-за коллапса главных течений Атлантического океана. Все дело в том, что в результате глобального потепления замедляется Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция — система океанических течений, включающая Гольфстрим, переносящая тепло от экватора в Северное полушарие. Климатологи также утверждают, что это будет иметь разрушительные последствия в первую очередь для стран севера Европы: Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии. В этих государствах ожидают похолодание и закрепление экстремальных погодных условий.

А вот Россию ждет благоприятный период, убежден индийский пророк-астролог Аджай Бхамби. Он отмечает, что в нашей стране вырастет экономика. РФ наладит крепкие связи с Востоком, создав непобедимый союз. Нострадамус упоминал, что в 2025 году всем катаклизмам, которые переживает Россия, придет конец. Страна станет духовным центром, будет обладать финансовой устойчивостью, достигнет прогресса в промышленности.

Александр Васькин, историк: