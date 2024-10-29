Умер глава буддистов Республики Алтай

Ушел из жизни глава буддистов Алтая Мерген Шагаев. Об этом сообщила пресс-служба Центрального духовного управления буддистов Республики Алтай.

"28 октября ушел из жизни Хамбо-лама Республики Алтай Мерген Васильевич Шагаев. <…> Последние несколько лет боролся с осложнениями, связанными с ковидом и сахарным диабетом. У него остались жена и дети. Мерген Васильевич останется в нашей памяти верным другом, готовым всегда прийти на помощь, любящим отцом и мужем, человеком с особенным чувством юмора и большим добрым сердцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мерген-лама был потомственным костоправом-целителем. Он родился 13 июня 1966 года. В период с 1994 по 1996 год обучался при Санкт-Петербургском дацане "Гунзэчойнэй". В 2001 году закончил по специальности "эмчи-лама" (лама-лекарь) буддийский университет "Даши Чойнхорлин" при Иволгинском дацане (Республика Бурятия).

В 2003 году Мерген Шагаев был избран Хамбо-ламой (главой буддистов) Республики Алтай. С 2016 года также занимал должность настоятеля храма "Ак-Буркан" города Горно-Алтайска, построенного в 2005 году буддистской общиной под его руководством.