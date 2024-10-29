На российских дорогах появится «черный лед»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на дорогах Центральной России ожидается «черный лед» — слабая гололедица.

По словам Тишковца, слабая гололедица появится в ночь на среду. Ее толщина составит 0,5-1 миллиметр. При этом на дорогах Урала и Сибири ожидается уже полноценная гололедица, толщиной в 3-8 миллиметров.

«"Черный" лед или потенциальная гололедица в ночь с 29 на 30 октября 2024 года. Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра», — написал он.

Ранее синоптики рассказали о первых заморозках в Москве.