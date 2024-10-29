Кадыров обратился с призывом к ведущей праздный образ жизни молодежи

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом к молодежи, которая ведет «праздный» образ жизни. По его словам, таким людям нужно идти служить в российскую армию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, мужчинам в Чечне следует «вести себя в соответствии с нормами религии и национальных традиций» республики, поэтому лучшим выбором для таких чеченцев станет служба в российской армии. Он также добавил, что атака беспилотника по Российскому университету спецназа в Гудермесе является доказательством правильности начала СВО.

«Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях. <...> Пользуясь случаем, я обратился к мужской части населения республики. Отметил, что чеченцу следует вести себя в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций. Лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск», — заявил он.

Ранее беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне.