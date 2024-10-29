Актер сериала «Интерны» Ильин попал в больницу

Александр Ильин, актер сериала «Интерны» и вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в столичную больницу. Об этом пишет Telegram-канал «112».

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По данным канала, артист находился дома, почувствовал острую боль внизу живота и вызвал скорую.

Врачи осмотрели Ильина и приняли решение о госпитализации. В настоящее время ему уже оказывают необходимую медицинскую помощь, в частности, проводят обследование, чтобы выяснить причину болей и определить дальнейшую стратегию лечения.

Состояние здоровья Александра Ильина оценивается как стабильное. Жизни артиста ничего не угрожает, отметили журналисты.