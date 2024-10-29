Делимханов высказался о запрете хиджабов во владимирских школах

Депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области и решили совместными усилиями добиться его отмены. Об этом сообщил парламентарий Адам Делимханов.

"Депутаты Государственной думы от Чеченской Республики встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни.

Он назвал запрет грубым нарушением Конституции РФ, а его инициаторов - безответственными людьми.

"Никаб мы сами не одобряем, а что касается хиджаба, это религиозная обязанность мусульманки", - добавил он.

В школах Владимирской области запретили ношение хиджабов

Ранее в общеобразовательных школах Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов. Ограничение обозначено в приказе министерства образования и молодежной политики региона от 22 октября. В запрете отмечается, что в общеобразовательных организациях региона не допускается ношение одежды и элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, в том числе хиджабов, никабов и так далее.