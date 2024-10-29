Голикова сообщила об увеличении числа врачей в 2023 году впервые за пять лет

Неуклонное снижение количества врачей отмечалось в России до 2023 года, благодаря комплексу мероприятий в 2023 году число врачей удалось увеличить на 7,5 тыс. человек без учета Донбасса и Новороссии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024".

"До 2023 года мы отмечали неуклонное снижение количества врачей. На федеральном уровне и в ряде регионов был реализован целый комплекс мероприятий, который позволил нам по итогам 2023 года впервые за последние пять лет остановить это снижение и увеличить число врачей на 7,5 тыс. человек без учета новых регионов", - сказала она.