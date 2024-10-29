Девушка из Ярославля, страдающая лунатизмом, во время ночного приступа купила на Wildberries товаров на 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».

По данным канала, девушка является мастером маникюра и покупки в порыве приступа лунатизма с ней уже случались, но не в таких размерах. За полтора месяца она сделал 40 заказов на маркетплейсе на общую сумму в 180 тысяч рублей. Среди купленных заказов 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другие бытовые товары.

Лунатики: убийцы, медиумы или несчастные люди?

Сейчас девушка пытается сделать возврат продукции, но не может, поскольку он оказался платным. В связи с этим она пытается убедить маркетплейс и продавца, что совершила все покупки в состоянии лунатизма.