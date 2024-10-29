Россиянка купила на Wildberries 100 ковров во время приступа лунатизма
Девушка из Ярославля, страдающая лунатизмом, во время ночного приступа купила на Wildberries товаров на 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».
По данным канала, девушка является мастером маникюра и покупки в порыве приступа лунатизма с ней уже случались, но не в таких размерах. За полтора месяца она сделал 40 заказов на маркетплейсе на общую сумму в 180 тысяч рублей. Среди купленных заказов 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другие бытовые товары.
Лунатики: убийцы, медиумы или несчастные люди?
Сейчас девушка пытается сделать возврат продукции, но не может, поскольку он оказался платным. В связи с этим она пытается убедить маркетплейс и продавца, что совершила все покупки в состоянии лунатизма.