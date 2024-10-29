Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о введении в РФ ответственности за травлю в школах.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее выступила за введение ответственности за буллинг, указав на отсутствие наказания за это антиобщественное явление. По ее словам, буллинг стал распространенным явлением, требующим правового вмешательства для защиты прав граждан.

Проблема булинга в школах на сегодняшний действительно стоит довольно остро. Дети порой себя ведут очень жестоко, поскольку не понимают последствий своих действий. А в последние годы это проявилось особенно явно – интернет кишит жестоким псевдогероизмом, на насилии и жестокости построены многие компьютерные игры. Кроме того, дети видят жестокость и в окружающей их жизни. Конечно, все это влияет ни их поведение. Так, некоторые из них полагают, что оскорблять и унижать кого-то – это круто и правильно, особенно если речь идет о слабом человеке, о том, кто не может сам за себя постоять. Соответствующая проблема, к сожалению, носит массовый характер и встречается практически в каждом школьном классе. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Одной из причин распространенности буллинга является нежелание представителей школ вмешиваться в отношения между учениками, отметила собеседница.

«Часто педагоги видят, что кого-то из детей обижают, что им наносят серьезные травмы, но школы считают правильным сторониться таких ситуаций, ведь если учитель будет делать замечания и вмешиваться, тогда тот или иной родитель будет недоволен, тогда с тем или иным родителем будет конфликт, который чреват неприятностями для педагога вне зависимости от того, кто был прав, а кто виноват. Когда возникают жалобы, то это рассматривается как недочет школы. И данная политика приводит к тому, что дети ведут себя очень распущенно – не только в плане буллинга, но и в целом», - подчеркнула она.

Вместе с тем Леткова выразила мнение, что введение уголовной или административной ответственности за травлю в школе – это излишняя мера.

«Конечно, в данном направлении необходимо проводить работу, однако, полагаю, вводить уголовную или административную ответственность здесь не нужно. Во-первых, все происходит в школах, где родителей нет рядом с их детьми, а платить должны будут именно родители. Непонятно, каким образом виноваты родители. Конечно, можно говорить о том, что все проистекает из семьи, но в первую очередь буллингу способствует обстановка в школе. Значит, давайте будем привлекать к административной ответственности классного руководителя, который не пресекает подобные инциденты. И здесь возникает другой важный вопрос – будут ли наши дети когда-нибудь нести ответственность за свои поступки? К сожалению, те проекты об ответственности за буллинг, которые на сегодняшний день находятся в Госдуме, являются продолжением пресловутой западной ювенальной системы, когда у детей есть только права, а ответственности нет – ответственность за все несут родители. Все это никак не влияет на поведение детей. На сегодняшний день родители ничем, кроме разговоров, не могут повлиять на них, никак не могут их ограничивать. Если мы начнем ставить семьи буллеров на учет в органах опеки, привлекать родителей к разным видам ответственности и накладывать на них штрафы, то, полагаю, никому от этого лучше не станет», - сказала она.

Профилактика буллинга в основном должна проводиться в школах, считает Леткова.

«Занимающихся травлей детей необходимо привлекать к внутришкольной ответственности, ставить их на внутришкольный учет, делать выговоры. Вплоть до отчисления. Кроме того, необходимо разбирать инциденты в классах, рассказывать, насколько это плохо. С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому к ученикам можно применять меры дисциплинарного взыскания. Почему бы этого не делать, когда школьники ведут себя ненадлежащим образом в отношении других детей или в отношении педагогов? Мы в Ассоциации родительских комитетов считаем, что дети должны нести внутришкольную ответственность за свои поступки – конечно, сообразную их возрасту», - сказала она.

Леткова добавила, что школы должны не только на словах, но и на деле вернуться к воспитательной работе.

«Воспитание детей – это общее, государственное дело, а не только родительское. Воспитание – это не только громкие слова про патриотизм, но и личные примеры. Это жизнь, в которой педагог должен быть лидером и, естественно, вместе с родителями заниматься воспитанием. Соответствующим вопросам государству также необходимо уделять должное внимание. Интернет сейчас перегружен негативной и жестокой информаций, с которой сталкиваются дети, значит, давайте начнем регулировать и этот момент. Такие возможности есть», - заключила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение в школах.