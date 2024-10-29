У депутата Госдумы выудили деньги, угрожая перепиской с сайта знакомств

Депутата Госдумы Михаила Кислякова развели на 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать переписку с зайта знакомств. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Baza.

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Кисляков обратился в полицию 28 октября. По словам чиновника, он два дня общался с неизвестным, который угрожал опубликовать его переписку с женщиной на сайте знакомств и вымогал у него деньги.

Депутат перевел вымогателю 100 тысяч рублей, но после того, как неизвестный потребовал еще 30 тысяч рублей, он не выдержал и обратился в полицию. В ходе расследования следователи также опросили жену депутата. Что было в беседе с женщиной из сайта, Кисляков не стал говорить, передает Telegram-канал.

20 сентября СМИ стали распространять видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим, по мнению наблюдателей, на депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Парфенова, снятую в здании нижней палаты парламента. На кадрах видно, как в кабинет заходят мужчина в деловом костюме и женщина в белом наряде. Они заигрывают друг с другом, а затем девушка начинает ублажать предполагаемого депутата.

Позже члены общественного движения «Ветераны России» потребовали отправить Парфенова на СВО. Так общественники отреагировали на видеоролик, в котором похожий на депутата мужчина проводит время с проституткой. Что известно об этом случае, как на видео отреагировали в КПРФ и что грозит Парфенову — в материале «Вечерней Москвы».