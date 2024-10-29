Блогеры в Дагестане сожгли газету с цитатами из Корана

В Махачкале разгорелся скандал из-за блогеров, сжегших на видео местную газету «Ас-Салам» с цитатами из мусульманского Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. Газета.Ru

Сжигание газеты, редакция которой преподносит ее как духовно-просветительское издание, вошло в рекламный ролик местного магазина шуб. После публикации видео под ним появилось множество комментариев недовольных жителей республики. Редакция сожженного актерами издания потребовала привлечь виновных к ответственности. Также там призвали бойкотировать магазин, «не покупать (...) ничего и не продавать им ничего». Собственник торговой точки назвала случившееся ошибкой и попросила прощения у всех, кото оскорбил ролик. Lenta.ru

Ранее школьник из КБР извинился перед духовенством за шутку над Кораном. ТАСС