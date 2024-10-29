Группа «Торба-на-Круче» даст праздничный концерт в честь 26-летия

Группе «Торба-на-Круче», начавшей свою историю в 1998 году в Санкт-Петербурге, исполняется 26 лет.

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За эти годы коллектив прошел серьезную школу жизни – от питерских и московских клубов до стадионов по всей России. Многие композиции коллектива имели большой успех и становились лидерами различных хит-парадов на радиостанциях, а клипы покоряли вершины хит-парадов музыкальных телеканалов.

Последний альбом «Торба-на-круче», «Восток – 7», увидел свет в декабре 2019 года.

День рождения - самый лучший повод, чтобы пойти на концерт любимой группы, потому что смело можно ждать в одной программе и самых любимых песен, которых за всю историю существования группы накопилось очень много, и совершенно непредсказуемых моментов.

Не пропустите праздничный концерт «Торба-на-Круче» в Санкт-Петербурге 24 ноября 2024 г. в клубе «Космонавт».

Больше информации можно получить на официальном сайте.