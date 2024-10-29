Губернатор Вологодской области объяснил ограничения на продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области необходимы для того, чтобы спасти население региона от «вымирания». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Георгий Филимонов.

Филимонов пояснил, что ведется подготовка законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя в регионе. Так, в будни продажа спиртного будет осуществляться с 12 до 14 часов дня, а в выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Такую инициативу он объяснил тем, что только за один год население области сократилось на 7,5 тыс. человек, а 71% смертей жителей трудоспособного возраста были «связаны с алкоголем».

«Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое. За год рост заболеваемости алкоголизмом составил 30%», - рассказал Георгий Филимонов, отметив, регион «занимает позорное 71 место» в рейтинге трезвости.

Губернатор подчеркнул, что сохранится возможность свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах, гостиницах.

«Это - мощный драйвер роста системы общественного питания и шаг навстречу добросовестному бизнесу, который хочет развивать туристическую привлекательность региона», - заявил Георгий Филимонов.

Он также выразил уверенность, что законопроект не нарушит образ жизни и бытовые привычки вологжан, назвав его «щадящим и либеральным».

«Рассчитываю, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года по решению Законодательного собрания Вологодской области», - заявил он.

Ранее свердловские депутаты запретили работу «наливаек» в жилых домах и на прилегающих к ним территориях в ночное время. Точки продажи алкоголя смогут работать с 8:00 до 23:00.