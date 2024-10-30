Названа дата прощания с участником "Что? Где? Когда?" Черемисиновым

Стало известно, что с участником "Что? Где? Когда?" Андреем Черемисиновым, скончавшимся 29 октября, простятся в Нижнем Новгороде.

Отпевание начнется в соборе святого благоверного князя Александра Невского (ул. Стрелка, 3) 1 ноября в 11:00, сообщили ИА "Время Н" его коллеги.

Также коллеги по телешоу почтили память Андрея Черемисинова, вспомнив, что он более 7 лет представлял в программе госкорпорацию "Росатом", "защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз "Хрустальный атом", отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока".

В Telegram-канале шоу выразили ему благодарность и соболезнования его семье и коллегам.

С 1999 по 2015 годы Андрей Черемисинов занимал должность гендиректора телестанции "Сети НН", затем занимал должность советника генерального директора "Росатома" по информационным проектам. Причина смерти нижегородца не раскрывается.