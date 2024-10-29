Rambler&Co выяснил, какие символы и образы ассоциируются с будущим

Аналитики Rambler&Co и компании PR News провели онлайн-опрос на ресурсах медиахолдинга и контент-анализ текстов федеральных СМИ, чтобы узнать, какие символы и образы ассоциируются у россиян с будущим, в каких сферах чаще рассуждают о перспективах и как идеями будущего наполнена коммуникация с аудиторией.

Понятие «будущее» для современного человека разделилось на два далеких друг от друга полюса. С одной стороны, будущее стало неотъемлемой частью настоящего: 31% участников исследования на вопрос «когда наступит будущее?» выбирали ответ «уже наступило». То есть благодаря технологическому развитию будущее воспринимается как нечто уже достигнутое здесь и сейчас. С другой стороны, из-за сокращения горизонта планирования для большинства людей концепция будущего утратила четкие очертания. Многие воспринимают это понятие как неопределенное и абстрактное, нечто удаленное и масштабное, то, что наступит через 500 лет (так описывает будущее каждый третий респондент).

Восприятие будущего задают футуристические образы и символы технического прогресса: для 16% опрошенных будущее – это роботы, машины, чипы и т.д. Неизменные спутники – космос (14%) и развитая медицина (12%). Наименее популярными оказались идеи бережного отношения к экологии (6%), искусственная еда (4%), натуральное хозяйство (3%).

Описывая компанию будущего, большинство россиян опять обращаются к таким понятиям, как технологичность и инновационность (17%). Но вместе с тем большое значение приобретают такие грани, как гарантия безопасности (13%) и обеспечение высокого качества товаров и услуг (12%). Это говорит о запросе на прозрачные, предсказуемые и доверительные отношения между потребителем и бизнесом. А вот факторы комфорта (8%), доступных цен (9%), сформированный HR-бренд (7%), индивидуальный подход (7%) и экономия времени (6%) становятся второстепенными.

По данным исследования, сегодня ближе всего к будущему компании из сфер: IT и телеком (26%), наука (18%), медицина (14%) и космос (10%). Дальше всех (выбирали менее 5% опрошенных) – образование, авто, недвижимость и страхование.

Контент-анализ федеральных СМИ демонстрирует, что будущее – одна из важных и часто обсуждаемых тем: за период с января по сентябрь 2024 года опубликовано 31,5 тыс. сообщений, так или иначе посвященных этой теме. При этом пик публикаций, транслирующих новые идеи, пришелся на январь и февраль (более 3 тыс. и 5 тыс. сообщений). Начало года остается точкой отсчета и планирования и в установках людей, и в медиапространстве.

Тему будущего в СМИ чаще всего озвучивают госорганы, госкорпорации и проекты с государственной поддержкой. Фокус на долгосрочных перспективах и стратегиях развития инфраструктуры, технологий и социального обеспечения. Чаще всего представители власти апеллируют к 2030 году как дате, определяющей рамки будущего.

В каждом пятом сообщении федеральных СМИ именно представители разных ветвей власти выступают архитекторами завтрашнего дня. 24% – в дискурсе о будущем занимают государство и внутренняя политика, 19% – у науки и образования, 11% отдано высоким технологиям.