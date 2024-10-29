Госдума ужесточила наказание за организацию нелегальной миграции

Госдума признала организацию нелегальной миграции организованной группой особо тяжким преступлением и ужесточила ответственность за это деяние. Это следует из данных законопроекта на портале обеспечения законодательной деятельности.

Принятый закон вводит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штрафы от трех до пяти миллионов рублей за это преступление.

Кроме того, парламентарии приняли закон, который признает нелегальное нахождение человека на территории России отягчающим обстоятельством при совершении преступления.