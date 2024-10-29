Общественное движение «Сорок Сороков» призвало проверить в Следственном комитете (СК) платья с изображением Богородицы с саммита БРИКС. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Lenta.ru

Активисты недовольны тем, что на показе мод, который прошел в «Коллизей Холле» в рамках форума БРИКС, несколько моделей вышли в платьях с образами Богородицы. Теперь «Сорок сороков» просят проверить деятельность Алены Беляевой. Газета.Ru

Беляевой предъявляют обвинения в использовании образа Богородицы без должного уважения к религиозным чувствам. По задумке показ мод был проведен специально к празднику Явления Пресвятой Богородицы. News.ru