В Омске прошла сильная метель. Согласно кадрам, опубликованным в Telegram-канале Mash Siberia, в городе образовались сугробы, а местные жители начали лепить снеговиков.

По ожиданиям синоптиков, осадки еще вернутся. Согласно прогнозу Обь-Иртышского Гидрометцентра, снег снова пойдет в пятницу, 1 ноября. Ночью на этой неделе ожидаются заморозки до -7 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов тепла.

Mash Siberia отмечает, что непогода затронула и местный аэропорт. Его работникам пришлось обрабатывать самолеты специальной жидкостью — она препятствует образованию льда на обшивке.

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Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что 30 и 31 октября в Центральной России ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер усилится до 18 м/с, а в отдельных районах могут пройти метели. К пятнице, 1 ноября, температура воздуха опустится до -4 градусов ночью, а днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла.