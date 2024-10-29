Участник СВО вступил в брак с женщиной-сослуживцем

В Воронежской области участник специальной военной операции (СВО) вступил в брак с женщиной-сослуживцем. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «ТВ Губерния».

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Церемония прошла в местном ЗАГСе. Молодожены являются военнослужащими одной из частей.

Сначала мужчина отправился на СВО. Со своей невестой он познакомился год спустя, когда она тоже отправилась на службу. Солдаты в одно время ушли в отпуск, поэтому решили узаконить отношения. По словам представителей ЗАГСа, они оба вернутся на военную службу в новом статусе, передает издание.

12 мая в России отмечают Красную горку — начало сезона свадеб и венчаний. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет особенно прочным и благополучным. Но для этого важно выбрать правильного человека. Сейчас, даже в условиях боевых действий и под обстрелами врага, наши граждане, в том числе из новых регионов, а также доблестные военнослужащие, находят свою вторую половинку. «Вечерняя Москва» узнала об этих историях.

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