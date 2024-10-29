Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России

В России нужно ввести ответственность за буллинг и травлю, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее цитирует ТАСС.

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«Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность. Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалась», — сказала Москалькова.

22 сентября стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления. Он предполагает, что школьнику и его родителям назначат работу с психологом, а также участие в социальных и волонтерских проектах.

В школах России стала распространяться новая форма травли — через соцсети. Ребенка, ставшего жертвой буллинга, полностью изолируют от коммуникаций с другими сверстниками, рассказала «Ленте.ру» ранее педагог Виктория Подсухина.