Умерла последний посол СССР в Швейцарии Зоя Новожилова

На 82-м году жизни умерла Зоя Григорьевна Новожилова - последний посол Советского Союза в Швейцарии. Для многих она запомнилась именно этим постом. Во второй половине 1990-х Зоя Григорьевна стала вторым после легендарной Александры Коллонтай чрезвычайным и полномочным послом СССР.

А до этого детство, никакой дипломатической работы не предвещавшее. Родилась в селе в Курской области. Была, как и все тогда, комсомолкой, наверняка отличницей. Иначе бы вряд ли бы поступила на филологический факультет Воронежского университета. Были у нее задатки лидера. Пошла по комсомольской линии. Вопреки тому, что пишется в современных романах, далеко не все комсомольцы были рвачами-карьеристами. Доросла до секретаря Центрального комитета комсомола. Потом - заместитель министра просвещения РСФСР.

И вот неожиданно для очень многих, да, наверное, и для самой Зои Григорьевны, назначение в Швейцарию. Страну, заполненную всяческими международными организациями, в ту пору действительно относительно нейтральную, очень для нас важную.

Работал я тогда в стране поблизости от Берна, куда довольно часто приходилось наезжать. И, знаете, поначалу наши карьерные дипломаты, приняли нового посла, нет, не в штыки, а довольно настороженно. Что она, кто она, подумаешь, комсомолка-доброволка. У нас тут нужен такт, глубокие знания, умение ладить и находить все время куда-то прятавшийся общий язык.

И вдруг выяснилось, что все эти умения у новичка есть. Откуда? Для меня тоже загадка. Но было, хранилось где-то подспудно. И вырвалось наружу, пригодилось как раз в нужном месте - чопорной Швейцарии.

Тут уж видел своими глазами: местные посла Советского Союза сразу зауважали. Как, конечно, и наши дипломаты. Властную, решительную, быструю в мыслях и в движениях Зою Григорьевну нельзя было не признать. Отношение резко переменилось. Потому что вскоре после ее прибытия посольство превратилось в центр кипучей, бурлящей жизни. Время перемен как раз и пришлось на наступавшее в СССР время перемен, ритм которого уроженка села Владимировка почувствовала лучше других.

Видел, с каким глубоким почтением относятся к ней швейцарские государственные деятели, магнаты и прочие банкиры. Помню, как исконный русский аристократ барон Фальц-Фейн не только восхищался послом, но и помогал ей возвращать домой, в Россию, ценности потомков великих родов, из нашей страны вывезенными.

Знаете, есть здесь и еще одна история, которая вроде бы и не должна была сказываться на отношении к послу страны не очень Швейцарии и дружественной. Была Зоя Новожилова по-настоящему красива. Невольно вызывала добрые чувства. Даже восхищение. И мне кажется, знала это и этим пользовалась. Видел, с каким восхищением смотрели на нее занимавшие высокие посты швейцарцы. Может, и нетипичная дипломатия, но в случае Новожиловой нашей стране пригодившаяся.

После Швейцарии ее жизненный путь мог бы сложиться, по-моему, и более успешно. Но где бы ни работала Зоя Григорьевна, всегда была на своем месте.