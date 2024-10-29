Жителей Центральной России предупредили о похолодании

На этой неделе в Центральной России ожидается понижение температуры, дожди с мокрым снегам и локальные метели. Об этом жителей региона предупредила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает «РИА Новости».

В среду и четверг, 30 и 31 октября, температура воздуха в ЦФО снизится на 6-7 градусов. Помимо осадкой ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В пятницу температура составит плюс 2-7 градусов днем и минус 4 градуса ночью.

«В субботу ночная температура немножко выше, но днем будет более прохладно — от 0 до плюс 5 градусов», — рассказала Макарова.

Синоптик добавила, что в начале следующем недели дневная температура в Центральной России может начать опускаться до минусовой. Она рекомендовала водителям перейти на зимнюю резину.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурные значения в начале ноября в Москве будут близки к климатической норме.