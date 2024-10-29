Начата проверка после угроз и оскорблений студентов в адрес внука артиста Резника

Председатель Следственного комитета (СК) России дал поручение провести проверку по факту угроз и оскорблений в адрес семьи народного артиста России и композитора Ильи Резника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой займутся столичные следователи. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК.

Поводом для проверки послужили публикации в прессе о том, что внука Резника оскорбляли по национальному признаку студенты вуза, где он учится. Он дал отпор обидчикам, после чего они стали угрожать семье артиста.

Издание Starhit пишет, что конфликт в вузе тянется несколько месяцев.