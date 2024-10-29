Путешественника Михаила Пичугина, выжившего во время 67-дневного дрейфа в Охотском море, заметили в аэропорту Магадана утром 29 октября. На кадрах телеканала РЕН ТВ видно, что мужчина сидит в зоне ожидания вылета самолета. Через Москву он вернется в родной Улан-Удэ. От общения с журналистом мужчина отказался, а затем и вовсе надел на голову капюшон.

Как рассказал телеканалу заведующий отделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко, Пичугину, который провел последние две недели под присмотром врачей учреждения, открыли больничный. Он направлен на лечение по месту жительства.

Судя по всему, человек с сильным характером. По крайней мере, по внешнему виду не заметно, что он как-то в этом плане не скомпенсирован, — добавил Ляшенко.

4 августа братья Михаил и Сергей Пичугины и 15-летний сын последнего Илья отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Шантарских островов в Сахалинской области, чтобы посмотреть на китов. Вскоре лодка исчезла. Обнаружили судно только 14 октября. К этому моменту в живых остался только обессилевший Михаил Пичугин.