Дожди с мокрым снегом обрушатся на центр России

В среду и четверг, 30 и 31 октября, в Центральной России ожидаются дожди с мокрым снегом. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, ветер будет усиливаться, достигая 18 м/с. Будет идти дождь, местами возможен снег. Кроме того, Макарова не исключила метели в отдельных районах. К пятнице, 1 ноября, температура воздуха опустится до -4 градусов ночью, а днем составит от 2 до 7 градусов.

«В субботу ночная температура немножко выше, но днем будет более прохладно — от 0 градусов до 5 градусов… То есть по сравнению с тем, что сейчас, будет прохладнее, градусов на 6-7», — отметила специалист.

Макарова добавила, что в начале следующей недели дневная температура начнет опускаться ниже 0 градусов. Она рекомендовала автомобилистам переходить на зимнюю резину.