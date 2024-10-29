"Китаянки очень требовательны": Почему 35 млн китайцев ищут жен в РФ

В Китае мужчинам предложили чаще жениться на россиянках, чтобы преодолеть демографический кризис. NEWS.ru решил выяснить, действительно ли китайцы активно ищут жен из России и с какими проблемами сталкиваются наши соотечественницы, связавшие жизнь с гражданами КНР.

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Все больше китайцев хотят найти жену в России

Дискуссия об интересе китайских мужчин к россиянкам развернулась после того, как доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил соотечественникам искать жен в других странах. В качестве лучших спутниц жизни ученый выделил женщин из таких государств, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан.

Инициатива Чанфы связана с неутешительными данными о последней переписи населения, согласно которым численность мужчин в Китае превышает количество женщин на 34,9 млн человек. Предполагается, что к такой ситуации КНР привела внедренная в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок».

При этом наиболее плачевная ситуация наблюдается в сельской местности, где проживают мужчины с наименьшим уровнем дохода, подчеркивает ученый. Такие мужчины не пользуются спросом у жительниц Поднебесной, которые делают выбор в пользу обеспеченных избранников, в то время как иностранки реже обращают внимание на доход будущего мужа, считает Чанфа.

Китайцы действительно заинтересованы в женитьбе на женщинах из России, рассказал NEWS.ru руководитель одного из брачных агентств. По его наблюдениям, за последний год выросло и количество русско-китайских браков.

«Китайцы действительно проявляют большой интерес к россиянкам. Количество союзов между гражданами двух стран выросло за последние два года», — пояснил эксперт.

Собеседник NEWS.ru добавил, что за последние два года он помог вступить в брак 16 русско-китайским парам. При этом втрое больше его клиентов предпочли не регистрировать отношения и проживают в гражданском браке, добавил он.

«Интерес большой с обеих сторон, но именно сейчас мешает экономический кризис, начавшийся в Китае год назад. Так как брачные услуги для мужчин платные, китайцы не торопятся тратиться на поиск невест, это нация бережливая, и многие мужчины просто отложили брачные вопросы до лучших времен», — рассказал он.

Почему китайцы ищут русских жен

Прожившая в китайском Даляне 10 лет россиянка Мария Ф. рассказала NEWS.ru, что власти Поднебесной активно пропагандируют идею женитьбы своих граждан на русских девушках. Считается, что женщины из России не требовательны в быту и «удобны», в то время как жительницы КНР выдвигают много условий тому, кто предлагает им руку и сердце.

«Китаянки очень требовательны, они подходят к браку с холодной головой и редко выйдут замуж за китайца, у которого нет машины, квартиры, определенных сбережений. Одновременно транслируется идея: „Если у вас всего этого нет, можете найти себе жену из России“», — поделилась собеседница.

Наталья из Сучжоу подтверждает в беседе с NEWS.ru: среди китайцев бытует мнение о бескорыстии русских женщин, которые якобы готовы «любить за миску риса».

«Не так давно видела, как китаец сгенерировал искусственным интеллектом персонажа в одной из соцсетей — русскую девушку, которая говорила по-китайски о том, какие они крутые и как русские девушки хотят за них замуж. Но никто за них замуж не хочет так активно, как это обычно позиционируется», — рассказала Наталья.

Девушка возмущена таким положением вещей, потому что отношение к русским женщинам уже «переходит все границы». По ее словам, китайцы в соцсетях выставляют на весь мир россиянок «мямлями, которые готовы рассыпаться перед мужчинами за еду».

Познакомившаяся с мужем через брачное агентство Фарида предположила в разговоре с NEWS.ru, что китайцы предпочитают россиянок китаянкам в качестве жен из-за отличия в менталитете. Так, по ее словам, китаянки после рождения ребенка приглашают в дом мужа своих родителей, а порой и других членов семьи под предлогом помощи по хозяйству.

«Потом они все там и остаются, и все живут на шее мужчины. Если же жена из другой страны, то меньше вероятность, что она захочет перевезти к супругу свою семью», — заключила девушка.

Как китайские мужчины ведут себя после свадьбы

Живущая в Китае Фарида, девять месяцев назад ставшая матерью, рассказала, что не испытывает сложностей в браке с гражданином КНР. По словам девушки, муж нанял домработницу, которая к тому же готовит еду для всей семьи.

«Также у нас есть няня. Муж и сам помогает мне по хозяйству, с удовольствием может что-то приготовить. Его родственники также всегда помогают мне и ничего не требуют, говорят, что женщина после родов должна много отдыхать», — делится собеседница.

Другая собеседница NEWS.ru Наталья подчеркнула, что китайские мужчины поддерживают романтику в отношениях. Так, ее муж часто дарит ей цветы и сладости.

Хранят ли китайцы супружескую верность

Собеседница NEWS.ru Мария Ф. не раз слышала от знакомых о ситуациях, когда обеспеченные китайцы женятся на россиянках и начинают им изменять.

«В Китае есть взаимосвязь между богатством и изменами. Чем богаче китаец, тем выше вероятность, что он будет изменять. У обеспеченных китайцев, как правило, несколько любовниц. Очень часто женатые китайцы находят себе еще одну девушку», — рассказывает она.

Мария Ф. добавила, что китаянки стараются не придавать этому факту значения, потому что брак в Поднебесной воспринимается как выгодная сделка, а не как союз двух близких людей. В то же время для ее знакомых девушек из России, попавших в подобную ситуацию, это стало тяжелым испытанием.

Сколько времени китайские мужья проводят дома

Граждане КНР большую часть жизни проводят на работе, зачастую их свободное время также занято вопросами, связанными с профессиональной деятельностью, делится Мария Ф. Так, по ее словам, для китайцев всегда в приоритете их отношения с партнерами по бизнесу, поэтому после работы они часто отправляются в бар или караоке с потенциальными клиентами, чтобы наладить личные связи, которые впоследствии помогут им подписать выгодные контракты.

«Часто они тусуются всю ночь. Если китаец работает на хорошей должности, он в первую очередь будет выстраивать отношения с начальством, а семья у них далеко не на первом месте», — рассказала собеседница.

Почему у россиянок в случае развода отбирают детей

Анна А. (имя изменено) несколько лет жила в браке с гражданином КНР, у них родились двое детей, рассказала она NEWS.ru. Когда им было 11 и 12 лет, россиянка узнала, что у мужа есть любовница. Она пришла домой с работы раньше обычного и застала супруга в объятиях китаянки. Муж сразу заявил, что готов расстаться, если жену что-то не устраивает. Когда они развелись, он отсудил у Анны А. их общих детей, поскольку по закону они являются только гражданами Китая, не признающего двойное гражданство.

Анна А. продолжает жить в Китае, зарабатывая на жизнь подработками в качестве парикмахера в салоне красоты. Ей запретили видеться с детьми, однако женщина не теряет надежды, что ей удастся добиться разрешения на общение с ними, поэтому живет рядом со своим уже бывшим домом.

Другая собеседница NEWS.ru Ольга не советует выходить замуж за китайцев, ссылаясь на негативный опыт своих знакомых. Основной проблемой браков между русскими девушками китайскими мужчинами она назвала то обстоятельство, что в чужой стране женщина фактически не имеет прав.

«Больше всего проблем с понятием женских прав и разделом детей после развода. Дух феодального строя еще не выветрился, развод воспринимается как позор, а женщина — как ресурс: домработница, инструмент для рождения ребенка и нянька», — рассказала она, добавив, что подобная ситуация чаще наблюдается в провинциальных районах КНР.

Елена, уехавшая после развода из Харбина, назвала в разговоре с NEWS.ru ужасающей ситуацию с правами женщин в Китае. Россиянка, родившая детей от китайца, по ее словам, не только столкнется при разводе с лишением родительских прав, но еще и будет обязана платить алименты.

«В случае развода детей оставляют на работающего отца, а безработная и не имеющая недвижимости мать остается ни с чем. При этом суд может обязать ее выплачивать бывшему алименты на содержание их детей», — делится женщина.

Какое влияние на китайских мужчин имеют их родители

Китаец может годами встречаться с девушкой из России, но если его родители против их брака, то он послушается их и бросит девушку, чтобы жениться на соотечественнице, рассказывает Мария Ф. Далеко не каждая семья китайцев готова принять россиянку, однако здесь все зависит от региона.

«Жители провинций, которые ближе к России, рады нам. Старшее поколение знает отдельные русские слова, некоторые даже могут спеть „Катюшу“. Те же, кто живет далеко от России, чаще склонны отговаривать своих сыновей от союза с русской девушкой», — утверждает собеседница.

Россиянка Ольга, имеющая опыт неудачного брака в КНР, рассказала, что родители китайцев в основном деспотичны и хамоваты. А поскольку старшие члены семьи занимают более высокое положение в иерархии, сыновья, как правило, им подчиняются и редко идут против мнения родителей, добавила она.

В чем разница между русским и китайским менталитетами

Елена, которая несколько лет прожила в браке с китайцем, так и не смогла найти общий язык с бывшим супругом по многим вопросам. Так, по ее словам, китайцы озабочены своей репутацией и мнением о них других людей, им важнее «сохранить лицо», а не решать возникающие проблемы.

«Когда у нас в комнате потекло с крыши по стене, муж вышел из управляющей компании после слов „Ничем не можем помочь“. Я готова была взорваться, взяла документы на квартиру и пошла туда сама. Пять минут настойчивых уговоров, и через неделю нам починили крышу и отменили оплату услуг компании на один год», — поделилась Елена.

Она добавила, что подобных примеров нерешительного поведения мужа накопилось «под сотню». По ее словам, китайцам легче «где-то умолчать, приврать, польстить, сдаться», а установление справедливости их вовсе не волнует.

Ольга, которая также развелась с китайцем, подчеркивает, что часто сталкивалась с жадностью мужа. По словам женщины, китайцы на все смотрят с позиции личной выгоды и, если их что-то не устроило в отношениях, позже припомнят каждый потраченный на жену юань.

«Ничего общего с нашими понятиями о семье — любовь, взаимопомощь, взаимоподдержка. Если вы зависите от него, не можете разговаривать на китайском, не имеете работы, сидите на семейной визе, ваши дела очень плохи. Китайский муж будет считать все юани, которые потратил на вас, до последнего мао (1/10 часть юаня. — NEWS.ru)», — говорит Елена.

Она добавила, что ее муж завел любовницу, а после развода перестал платить алименты на их общую дочь. Его семья оборвала все связи с Еленой, которая в итоге смогла вывезти ребенка в Россию.

Что пугает китайцев в отношениях с россиянками

Отношениям китайца и россиянки могут помешать порой самые неожиданные причины, рассказала NEWS.ru учредитель брачного агентства «Центр семьи» Татьяна Филиппова. Так, например, она познакомила 26-летнюю девушку и 39-летнего гражданина КНР. Мужчина оплатил ее поездку в Китай, там познакомил с родителями, однако позже, когда девушка вернулась в Россию, объявил, что невеста ему не подходит.

«Он начал анализировать ее привычки и сообщил, что девушка не завтракает, а значит, у нее могут быть в дальнейшем проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения. Кроме того, ему не понравилось, что она не говорит по-китайски, а значит, не сможет работать в КНР и будет жить за счет мужа», — поделилась владелица брачного агентства.

По ее словам, китайцы всегда смотрят на происхождение своей избранницы. Для многих из них важно, чтобы девушка росла в полной семье, в противном случае у нее могут быть проблемы с психикой, считают представители Поднебесной. Кроме того, отмечает Филиппова, китайцы очень высоко ценят проявление инициативы со стороны женщины, что в нашей культуре встречается редко.

«Китаянки очень активные, они прикладывают усилия в удержании завидных женихов. Русские девушки, наоборот, ждут, что мужчина проявит инициативу», — поясняет она.

Филиппова добавила, что в прошлом году в Москву приехал китаец, который встретился с несколькими девушками и остановил свой выбор на той, которая отвезла его в аэропорт на машине.

«Он сказал, что его тронуло такое решительное поведение девушки, ее настойчивость, а также то, что перед этим она познакомила мужчину с ее мамой», — рассказала Филиппова.

Если китайцы стремятся жениться на россиянках, то последние не проявляют такого же рвения и относятся к идее брака с гражданином КНР осторожно, заметила Филиппова.