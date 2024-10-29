Выжившего в Охотском море Пичугина выписывают из больницы Магадана

Путешественника Михаила Пичугина, выжившего во время 67-дневного дрейфа в Охотском море, выписывают из Магаданской областной больницы.

По данным Минздрава Магаданской области, вскоре мужчина отправится в аэропорт, чтобы улететь домой в Улан-Удэ.

«Опасений по состоянию его здоровья нет», — передаёт ТАСС.

17 октября Пичугин был переведён из реанимации в гастроэнтерологию.

Ранее замминистра здравоохранения региона Владимир Крещик заявил RT, что в море у Пичугина, дрейфовавшего без еды в лодке, в любой момент могло отказать сердце из-за потери веса.