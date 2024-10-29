Что играет второстепенную роль в будущем опрошенных россиян

Вопрос будущего считается одной из ключевых и наиболее обсуждаемых тем 2024 года. Фактор комфорта, доступных цен, а также экономия времени занимают второстепенную позицию в образе будущего россиян, свидетельствуют результаты исследований Rambler&Co и аналитической компании PR News, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Описывая компанию будущего, большинство россиян опять обращаются к таким понятиям как технологичность и инновационность (17%). Но вместе с тем большое значение приобретают такие грани, как гарантия безопасности (13%) и обеспечение высокого качества товаров и услуг (12%). Это говорит о запросе на прозрачные, предсказуемые и доверительные отношения между потребителем и бизнесом. А вот факторы комфорта (8%), доступных цен (9%), сформированный HR-бренд (7%), индивидуальный подход (7%) и экономия времени (6%) становятся второстепенными", - говорится в сообщении.

По данным исследования, ближе всего к будущему сегодня компании из сфер: IT и телеком (26%), наука (18%), медицина (14%) и космос (10%). Дальше всех (выбирали менее 5% опрошенных) - образование, авто, недвижимость и страхование.

"Контент-анализ федеральных СМИ демонстрирует, что будущее - одна из важных и часто обсуждаемых тем: за период с января по сентябрь 2024 года опубликовано 31,5 тыс. сообщений, так или иначе посвященных этой теме", - говорится в сообщении. При этом пик публикаций, транслирующих новые идеи, пришелся на январь и февраль - более 3 тыс. и 5 тыс. сообщений. Начало года остается точкой отсчета и планирования и в установках людей, и в медиапространстве.

Тему будущего в СМИ чаще всего озвучивают госорганы, госкорпорации и проекты с государственной поддержкой, фокус на долгосрочных перспективах и стратегиях развития инфраструктуры, технологий и социального обеспечения.

"Чаще всего представители власти апеллируют к 2030 году как дате, определяющей рамки будущего. В каждом пятом сообщении федеральных СМИ именно представители разных ветвей власти выступают архитекторами завтрашнего дня. 24% - в дискурсе о будущем занимают государство и внутренняя политика, 19% - у науки и образования, 11% отдано высоким технологиям", - говорится в сообщении.

Опрос интернет-пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co проходил в период с 4 по 21 октября, охват составил 464 тыс. человек, среди которых 66% мужчин и 34% женщин. Для контент-анализа текстов федеральных СМИ использовались публикации, в которых слово "будущее" упоминается минимум 5 раз. Рассматривались материалы, опубликованные с января по сентябрь 2024 года.

О компаниях

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов - свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", портал "Рамблер", "Секрет фирмы" и другие медиаактивы. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

PR News - лидирующая компания в области исследования коммуникаций. Компания работает на рынке с 2006 года и предоставляет полный комплекс услуг по медиамониторингу, коммуникационной аналитике, репутационным исследованиям и консалтингу.