Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
Советник главы Чечни, муфтий республики Салах Межиев осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области.
«В период, когда мы особенно должны стремиться к взаимопониманию, находятся инициаторы нормативных актов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал он.
Ранее Минобразования Владимирской области дополнило требования к одежде учащихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и прочих элементов, указывающих на религиозную принадлежность учеников.