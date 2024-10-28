Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом на снимке

Тунгусский заповедник предложил россиянам разгадать загадку с неопознанным существом, которое попало на фотоловушку учреждения. Соответствующий пост появился на странице заповедника во «ВКонтакте».

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В тексте указывается, что видео было сделано на особо охраняемой природной территории заповедника еще в июне. При этом до сих пор никто из специалистов не смог идентифицировать заснятое на него животное.

«Видео замедлили в десять раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало еще больше. Были предположения что это глухарь или заяц-беляк, но зайцы не бегают на двух лапах, а у глухаря большой хвост, который было бы видно», — говорится в посте.

Отмечается, что неизвестное животное передвигается очень быстро на двух крупных лапах и, как предполагается, ведет сумеречный образ жизни.

В администрации заповедника предложили поразмышлять, что за существо попало на видео всем подписчикам социальной сети.