Умерла мать Егора Гайдара

В Москве в возрасте 99 лет скончалась Ариадна Бажова, мать бывшего российского премьер-министра Егора Гайдара, курировавшего в 1990-е годы переход отечественной экономики от плановой к рыночной системе. Об сообщило в понедельник, 28 октября, издание mk.ru.

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По данным журналистов, женщина ушла из жизни 27 октября в собственной квартире в результате полученной травмы. Накануне около пяти часов дня Бажова поднялась с кровати, споткнулась, упала и не смогла самостоятельно встать.

Прибежавшая из кухни сиделка попыталась своими силами поднять ее, но не смогла. Срочно прибывшие медики диагностировали у Бажовой перелом шейки бедра. Уже вечером следующего дня матери известного политика не стало, говорится в публикации.

Ариадна Бажова прожила долгую и насыщенную жизнь. Она родилась в семье известнейшего писателя и автора уральских сказок про «Хозяйку Медной горы» Павла Бажова. Кроме того, женщина была известна как крайне уважаемый историк и доктор наук.