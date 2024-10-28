«Много жертв будет»: обнародованы предсказания Матроны Московской

Мир в скором будущем ждет еще больше глобальных потрясений. Так говорится в предсказаниях святой Матроны Московской.

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Событий, потрясших мир за последние годы, вроде стихийных бедствий, эпидемий и войн, скоро станет еще больше. В мире грядут большие перемены, о которых нас предупреждала Блаженная Матрона. Количество неверующих людей без света внутри становится все больше, и из-за этого вероятность глобальных потрясений сильно возрастает.

— Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете — и все уйдет под землю, — приводит предсказание Матроны портал «МедиаПоток».

Только встав на путь духовного очищения люди смогут спастись от бедствий. Человечеству необходимо объединиться, чтобы преодолеть грядущие катастрофы, отмечала Матрона.

11 октября стало известно, каких знаков зодиака боялась знаменитая болгарская ясновидящая и Ванга. Предсказательница отмечала, что скрытой силой, способной принести как добро, так и зло, обладают Тельцы, Скорпионы и Рыбы.

В конце августа в Сеть выложили новые предсказания болгарской провидицы Ванги на период с 2025 по 2288 год. По ее словам, со следующего года начнутся резкие изменения, население Европы будет уничтожено.