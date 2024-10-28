Режиссер Никита Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад. Газета.Ru

Отвечая на вопрос, в каких европейских странах он хотел показать постановку, Михалков отметил, что в целом хотел бы это сделать, ему это интересно. «Но проблема в том, что я под санкциями, - сказал режиссер. - И Украина делает все, чтобы изолировать и не давать возможности ни работать, ни путешествовать. Бог даст, закончится весь этот морок, поедем куда-нибудь». ТАСС

Несмотря на сложную ситуацию с санкциями, Михалков выразил уверенность в значимости своего творчества и интерес к нему в России и за рубежом. Режиссер поделился, что у него еще много мест для посещения в России, где он может продемонстрировать свое искусство. Также он уточнил, что спектакль «12» обращается к универсальным человеческим ценностям и может заинтересовать зрителей в любой стране. Ura.Ru