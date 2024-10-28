Режиссер Никита Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад. Его цитирует ТАСС.

После премьерного показа своего спектакля «12» в Сербии он признался, что хотел бы показать постановку и в Европе, однако проблема в том, что режиссер под санкциями.

«И Украина делает все, чтобы изолировать и не давать возможности ни работать, ни путешествовать. Бог даст, закончится весь этот морок, поедем куда-нибудь», — поделился он.

Режиссер добавил, что мало переживает о европейских гастролях, потому что ему может на всю жизнь хватить путешествий и по России. При этом, отметил он, его новый спектакль о самопожертвовании и сострадании будет интересен «нормальным людям» в любой стране.

«Но даже и звать меня они не могут, зная, что это нереально, это невозможно», — сказал он.

Премьера состоялась 24 апреля 2021 года, было сыграно 78 спектаклей в 31 городе, в том числе в Грозном, Ташкенте и Минске. В спектакле участвуют 14 артистов, технический персонал включает 32 человека. В спектакле заняты народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Участники финального танца — коллектив детского ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба.