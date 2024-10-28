Внука Резника затравили в московском вузе

Внук поэта Ильи Резника, также носящий его имя, на протяжении двух месяцев подвергается травле и преследованию по национальному признаку в московском вузе, где он учится, рассказал «МК» его отец Максим Резник. По его словам, конфликт достиг апогея, когда Илья случайно столкнулся со своими обидчиками вне стен учебного заведения.

До нынешнего учебного года сын с этими ребятами почти не пересекался, а тут они стали проявлять к нему внимание, давать клички, говорить о его происхождении. Его два месяца задирали в институте несколько парней, и не сразу стало понятно, в чем дело: то ли они идиоты, то ли пещерные ксенофобы, — заявил собеседник издания.

Когда Илья встретил этих студентов на улице, они начали его унижать, на что молодой человек попросил прекратить преследования. В ответ обидчики продолжили издеваться, и юноша дал одному из них пощечину. После этого случая Илье начали поступать голосовые угрозы с фашистскими и антисемитскими высказываниями, добавил Резник.

Это, конечно, кошмар и уголовщина: там и про Гитлера, и про евреев в печах, и что они готовы сделать со всей нашей семьей... У нас сохранены все сообщения — и голосовые, и письменные, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов из Таджикистана. Конфликт горожанина с местной диаспорой начался после того, как в него влюбилась уроженка среднеазиатской страны. Земляки узнали о чувствах девушки и начали распространять в Сети персональные данные петербуржца. Затем в адрес мужчины посыпались угрозы. В результате житель Северной столицы решил сменить веру.