Депутат оценила запрет отказывать бездетным женщинам в приеме на работу

В России не примут идею запрещать отказывать бездетным женщинам в работе, считает депутат Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с 360.ru, это избыточная мера.

Уверена, что она не будет принята. Все выглядит таким образом, что нам, если следовать логике такой законодательной инициативы, понадобится и бездетных молодых людей тоже оберегать и опекать, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что у молодых специалистов сейчас есть выбор, куда они могут пойти работать, а работодатели не перебирают трудовыми ресурсами. Также неизвестно, в какой именно момент девушка решит стать матерью.