Депутат оценила запрет отказывать бездетным женщинам в приеме на работу
В России не примут идею запрещать отказывать бездетным женщинам в работе, считает депутат Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с 360.ru, это избыточная мера.
Уверена, что она не будет принята. Все выглядит таким образом, что нам, если следовать логике такой законодательной инициативы, понадобится и бездетных молодых людей тоже оберегать и опекать, — объяснила парламентарий.
Депутат отметила, что у молодых специалистов сейчас есть выбор, куда они могут пойти работать, а работодатели не перебирают трудовыми ресурсами. Также неизвестно, в какой именно момент девушка решит стать матерью.
Я думаю, что для работодателей сегодня не проблема принять на работу молодую женщину без детей, — добавила Бессараб.