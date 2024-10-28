Названы сроки появления первого снега в Петербурге

Первый снегопад в Санкт-Петербурге прогнозируется во второй половине текущей недели. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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По его данным, несмотря на сохраняющуюся относительно теплую для октября погоду, обещанное ранее похолодание во второй половине недели не отменяется.

"Все серьезно. И снег будет, и ветер, главное - как циклон пойдет относительно Санкт-Петербурга. Будем следить за ним", - написал специалист в своем Telegram-канале.

В настоящее время над Санкт-Петербургом проходит холодный атмосферный фронт. Но даже с учетом этого фактора и грядущего существенного похолодания третья декада октября, по словам Колесова, все равно "идет на рекорд" аномально теплой погоды для этого времени года. Отклонение от климатической нормы уже превышает 2 градуса.

"Сегодня в Санкт-Петербурге еще тепло до +10 гр., да и 30 октября с выходом следующего циклона температура воздуха будет до +9 гр. Так что очень теплый период получается во второй половине этого октября", - пояснил главный синоптик.

Добавим, по информации ГУ МЧС России, 28 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра скоростью до 15 м/с.