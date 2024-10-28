Названы сроки появления первого снега в Петербурге

Первый снег Петербургу обещан во второй половине недели
Первый снегопад в Санкт-Петербурге прогнозируется во второй половине текущей недели. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его данным, несмотря на сохраняющуюся относительно теплую для октября погоду, обещанное ранее похолодание во второй половине недели не отменяется.
"Все серьезно. И снег будет, и ветер, главное - как циклон пойдет относительно Санкт-Петербурга. Будем следить за ним", - написал специалист в своем Telegram-канале.
В настоящее время над Санкт-Петербургом проходит холодный атмосферный фронт. Но даже с учетом этого фактора и грядущего существенного похолодания третья декада октября, по словам Колесова, все равно "идет на рекорд" аномально теплой погоды для этого времени года. Отклонение от климатической нормы уже превышает 2 градуса.
"Сегодня в Санкт-Петербурге еще тепло до +10 гр., да и 30 октября с выходом следующего циклона температура воздуха будет до +9 гр. Так что очень теплый период получается во второй половине этого октября", - пояснил главный синоптик.
Добавим, по информации ГУ МЧС России, 28 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра скоростью до 15 м/с.