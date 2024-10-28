В России впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных людей

Согласно российскому «индексу смертности» бездомных людей, в 2023 году Краснодарский край с большим отрывом лидирует (индекс смертности — 14,04, 815 умерших за год). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные организации «Ночлежка» и платформы «Если быть точным».

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Второе место занял Санкт-Петербург с индексом 2,73 (1532 умерших за год), Магаданская область (2,55; умерли 198 бездомных), Московская область (2,01; умерли 5496 бездомных), Москва (1,76; умерли 5032 бездомных).

Показатель рассчитывался на основании данных Росстата за 2023 год о числе умерших в городах и регионах с населением свыше 100 тыс. жителей. Индекс учитывает долю смертей бездомных в общем числе смертей.

Всего в соответствующий список попали 67 регионов. При расчетах специалисты прибегали к информации о неопознанных телах без документов и об умерших, у которых не было регистрации по месту жительства. Исследователи отмечают, что за редким исключением это бездомные люди. Из данных следует, что в среднем бездомные умирают на 20 лет раньше имеющих дом.