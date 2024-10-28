Россияне стали чаще выбирать электронные книги вместо бумажных

Любителей электронных книг становится больше. Россияне стали чаще покупать их, а не бумажные книги. Эксперты рассказали "РГ", почему россияне покупают эти гаджеты и какие модели чаще всего выбирают.

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Так, за период с января по октябрь этого года топ лидеров продаж в категории электронных книг остался прежним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым брендом является PocketBook. В прошлом году он занимал 32% рынка, в текущем - 30%. На второе место попал Kindle с долей 22%, что превышает его прошлогодний результат в 18%. Замыкает топ-3 Onyx, который за год увеличил свою долю с 12% до 15%. Об этом рассказали в "Авито Товары".

Там отметили, что пользователи стали чаще покупать электронные книги в первую очередь потому, что эти устройства значительно компактнее - их можно положить в сумку или рюкзак, что делает их удобными и для повседневного использования, и для путешествий. Кроме того, электронные книги намного доступнее бумажных: любое понравившееся произведение можно купить онлайн в любое время, скачать на устройство и сразу начать читать вместо планирования визита в книжный магазин.

Тем более что все больше работ переходит в электронный формат. Например, в этом году Российская национальная библиотека включила в свою электронную коллекцию цифровые копии работ Константина Циолковского, а также представила электронный образ очень редкого издания - эпической поэмы "Витязь в тигровой шкуре" 1712 года.

Еще один важный фактор при выборе электронных книг, считают эксперты, - это возможность регулировки шрифта, что особенно удобно для людей, имеющих проблемы со зрением, и встроенная подсветка, позволяющая читать даже при недостаточном освещении.

Пользователей привлекает и удобство хранения: в одном девайсе можно иметь тысячи книг, что экономит место и упрощает доступ к библиотеке. Многие модели также предлагают функции поиска текста, легкое добавление закладок и заметок, возможность адаптировать чтение под свои предпочтения и опцию синхронизации между устройствами, позволяя продолжать чтение с того места, где остановились, на любом гаджете, добавили в Группе "М.Видео-Эльдорадо".

Все больше книг переводят в цифровой формат, в том числе и редкие издания

Другой немаловажный аспект - экологичность.

"Производство и использование электронных книг снижает потребность в бумаге и, соответственно, уменьшает вырубку лесов", - отметили в пресс-службе компании.

При этом важно помнить, что выброшенная электронная книга тоже вредит экологии, а потому нужно постараться продлить срок ее эксплуатации: в частности, не оставлять книгу под прямыми солнечными лучами или на морозе, держать ее подальше от источников тепла, избегать помещений с повышенной влажностью. Эксперты советуют также оберегать корпус гаджета от изгибов, заряжать устройство, не дожидаясь полной разрядки, не давить на дисплей и регулярно протирать его мягкой тканью.