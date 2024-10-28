Стало известно, нужна ли россиянам четырехдневная рабочая неделя

Среди жителей России 75% считают, что в стране необходимо ввести четырехдневную рабочую неделю, об этом свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru, проведенного 27 октября. По словам граждан, они хотят испытывать меньше стресса и выгорания на работе. Участие в опросе приняли 4,5 тысячи человек.

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При этом 18% респондентов ответили, что четырехдневная рабочая неделя в России не нужна. По их мнению, такое решение неэффективно для экономики. Еще 5% опрошенных отметили, что им и вовсе не нужны выходные дни. Только 2% россиян заявили, что работают на себя и им безразлично, сколько дней длится рабочая неделя.

Ранее опрос NEWS.ru показал, что большинство россиян не тратят деньги на обеды во время работы. Так, 39% опрошенных граждан берут еду из дома. Среди респондентов 24% тратят на эти цели 300 рублей и меньше, 32% — около 500 рублей и только 5% — от тысячи рублей.

До этого опрос показал, что 38% россиян страдают от тревожности в осенний период, из-за которой они не могут наслаждаться жизнью. Среди респондентов 28% признались, что с приходом холодов их мучает хандра, и только 23% ощущают себя нормально, спокойно и удовлетворенно. Еще 9% респондентов назвали себя бодрыми и активными в это время года.