Стало известно, когда в 2025 году выгоднее брать отпуск

Юрист назвал самые выгодные и самые невыгодные для отпуска месяцы 2025 года.

Как пишут «Известия», самыми выгодными месяцами для отпуска, по его словам, будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой. А уходя на отдых в июле или октябре, можно даже выиграть в доходе.

«Самым невыгодным месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», — рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Южалин объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск. Он указал на то, что отпуск всегда оплачивается по одному правилу — исходя из средней заработной платы. Соответственно, для определения выгодности использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля.