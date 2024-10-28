В России началась шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник, 28 октября, началась длинная рабочая неделя. Она, как уточняется, продлится шесть дней — по 2 ноября. Такие сроки установлены в рамках производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (по Трудовому кодексу — сокращенным). А выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и девять выходных. А с 28 апреля по 1 мая установлены выходные.

Ранее стало известно, что рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за празднования Дня народного единства, которое состоится в понедельник, 4 ноября. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным.

До этого министр труда Антон Котяков заявил, что в 2024 году в ведомстве постарались учесть желание людей отдохнуть подольше в теплое время года, поэтому увеличили празднование Первомая. Люди будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая: два выходных дня добавились за счет 27 апреля и 2 ноября, позаимствованного у Дня народного единства. Котяков подчеркнул, что министерство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.