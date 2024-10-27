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Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

Народный артист России Никита Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Его слова приводит РИА Новости.

Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи
© РИА Новости

На пресс-конференции в Сербии Михалков сообщил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

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«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», — подчеркнул он.

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Никита Михалков
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