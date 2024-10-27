Народный артист России Никита Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Сербии Михалков сообщил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

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