Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи
Народный артист России Никита Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Его слова приводит РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков сообщил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.
Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры
«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», — подчеркнул он.