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В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.

В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита
© Lenta.ru

СК организовал доследственную проверку в общепите на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Общество
Следственный комитет
Новотроицк