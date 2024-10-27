В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.
СК организовал доследственную проверку в общепите на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
«Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.