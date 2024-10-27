В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.

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СК организовал доследственную проверку в общепите на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».