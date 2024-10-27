Михалков заявил, что русские и сербы должны сохранить свою цивилизацию

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Русский и сербский народы являются чужой для Запада цивилизацией, которую необходимо защищать. Такое мнение выразил народный артист России Никита Михалков, находящийся в Белграде со спектаклем "12".

"Вы понимаете, Россия сегодня находится в противостоянии 50 странам. Остальной мир смотрит, чем все закончится и где будет теперь выгоднее. Однако мы не в первый раз в таком противостоянии. И мы, и вы [сербы] в той же ситуации. Мы находимся в противостоянии не год, не два, не 100, а веками. Мы должны это понимать. И у нас, и у вас существуют те, кто готов открыть ворота в осажденную крепость. Мы должны знать и понимать это. У каждого есть свой выбор, но если смотреть в будущее, все зависит от того, насколько мы хотим остаться самими собой", - отметил Михалков в ходе пресс-конференции.

"Это трудно, немногие могут нас понять. Для многих мы чужие, но если мы одна цивилизация, славянская цивилизация, не разные страны, а именно цивилизация, мы должны эту цивилизацию защищать. Может быть, это абстрактно звучит, но каждый это делает на своем месте. Я это делаю в кино, в театре. Если каждый это будет делать на своем месте, то мы выстоим", - подчеркнул режиссер.

"Вы видите, что происходит в мире? Происходит медленное прозрение. Что происходит в Грузии, что происходит в Молдавии, что происходит в Италии, Германии? Люди понимают, что их обманывают, - указал Михалков. - Западная Европа под ядерным зонтиком американцев прекрасно прожила 80 лет и думает, что будет так всегда, но все меняется. Вдруг выясняется, что обыкновенная трусость называется толерантностью, нежелание защищать свои идеалы называется мультикультурализм".

Михалков сообщил журналистам, что "сбылась мечта цивилизованного мира - один славянский народ убивает другой". "Мы воюем не с теми, кто считает себя славянином и православным, иначе они бы не сжигали свои церкви православные. Мы боремся с антихристом", - заявил он, добавив, что когда речь идет о будущем "у нас нет другого выхода: мы должны истребить нацизм, иначе он истребит нас".

26 октября в Белграде состоялся первый показ спектакля "12" режиссера, народного артиста России Никиты Михалкова. В зале Национального театра Белграда, вмещающем 700 человек, не было свободных мест.

О спектакле

"12" - спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Премьера состоялась 24 апреля 2021 года, было сыграно 78 спектаклей в 31 городе, в том числе в Грозном, Ташкенте и Минске. В спектакле участвуют 14 артистов, технический персонал включает 32 человека. Декорации для премьеры в Белграде были специально изготовлены в театральных мастерских сербской столицы из-за трудностей транспортировки оригинальных декораций из Москвы.

В спектакле, помимо Михалкова, заняты народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Участники финального танца - коллектив детского ансамбля "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба.

"Спектакль сложный в техническом плане. В постановке использованы и элементы кинематографа - зрителей неоднократно переносят в мир фильма "12". Актеры задействуют видеокамеру, которая снимает крупные планы и передает их на два экрана, расположенных по разным сторонам сцены. С ее помощью у зрителя создается ощущение причастности, как будто он сам там вместе с присяжными решает судьбу человека", - сообщили в пресс-службе театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".