Сильный туман и ухудшение видимости ожидаются в ближайшие время в Подмосковье

ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей о сильном тумане и ухудшении видимости на расстоянии 700 метров в ближайшее время.

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В главном управлении министерства по региону призвали горожан быть внимательными на дорогах и улицах, передает ТАСС в Telegram-канале.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на следующей рабочей неделе в столице ожидается разнообразная погода. В среду начнутся ночные заморозки, будет идти дождь со снегом.

Под влиянием области высокого атмосферного давления в столичном регионе ожидается хорошая погода, практически без осадков. Ненадолго температура воздуха начнет приближаться к климатической норме месяца, но серьезных морозов пока не предвидится. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Некоторые регионы РФ уже находятся на пороге настоящих холодов. На этой неделе Урал, регионы Сибири и Дальнего Востока могут столкнуться с сильными ночными морозами.